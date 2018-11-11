"شومان" يقود تدريبات الزمالك في غياب كريستيان جروس

غادر القاهرة صباح اليوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك متجها إلى سويسرا لقضاء الإجازة هناك، فيما اتجه شيخ بوزيان إلى فرنسا لقضاء فترة العطلة التي تواكب توقف الدوري الممتاز.





ويقود بيير شومان المدرب العام التدريبات الجماعية المقامه حالياً بملعب النادي، بصحبة أيمن عبدالعزيز وأمير عزمي مدربا الفريق، كذلك جورتز مدرب الحراس.





ومن المقرر أن يغادر شومان القاهرة اليوم متجها إلى بلدته لقضاء الإجازة.





وكان الجهاز الفني للفريق بقياده كريستيان جروس قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بدءا من غدا الإثنين وحتى الخميس المقبل بسبب توقف الدوري.