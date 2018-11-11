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سمر علي تصاب بالعمى في "شروق" وتنتظر "ساعة رضا"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
سمر علي تصاب بالعمى في شروق وتنتظر ساعة رضا
سمر علي
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محمود حنفي
 
بدأت الفنانة سمر علي، تصوير فيلمها "شروق" بمحافظة الإسماعيلية، مع الفنان أحمد عزمي، ومن تأليف وإخرج علي العتر، وهو فيلم روائي طويل.
 
وتلعب سمر، دور البطولة حيت تجسد شخصية "شروق" تلك الفتاة التى تنمتى لعائلة ثرية وتتعرض لحادث تصاب على إثره بالعمى وتدخل في قصة حب مع "كريم" ضابط الشرطة الذي يلعب دوره الفنان أحمد عزمي.

وعبرت "سمر" عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التى تلقتها عن دورها في مسلسل الوتر والذي تجسد فيه شخصية "ليلى" المحامية التى يحركها الشر.

مسلسل "الوتر" من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج أشرف عبد الهادي وبطولة ريم البارودي ودينا فؤاد وكمال أبو رية ونهال عنبر ونورهان وحسن يوسف، طلعت زكريا، بهاء ثروت، سناء شافع، محمد لطفي، محسن محيي الدين، محمد نجاتي.

كما تنتظر سمر فيلم "ساعة رضا" والمقرر عرضه بداية العام المقبل من بطولة أحمد فتحى ودينا فؤاد وآيتن عامر وهالة فاخر وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام وإخراج هانى حمدى، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

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