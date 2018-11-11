للفتاة العشرينية.. تعرفي على مميزاتك
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:10 ص
سن العشرين من أكثر المراحل التي يمر فيها الشخص بتغيرات ومواقف حياتية، والفتيات اللاتي لديهن نفس السن لهن شخصية مختلفة ويتمتع بصفات متعددة، ومنها:-
- في سن العشرين تتشكل لدى الفتاة صفة العنفوان والفورة؛ مما يجعلها في حالة نشاط وحِدة في التعامل بشكل مستمر.
- انحيازها يكون عاليًا لشيء معين، وستكون في حالة دفاع مستميت لهذا الأمر.
- الغيرة من أقوى الصفات التي تتشكل في هذه المرحلة؛ حتى أنها قد تشمل أشياءها وممتلكاتها، وليس فقط على الأشخاص.
- التملك أيضًا هو أحد الصفات القوية في سن العشرين، ويجعل الفتاة ترغب بالتملك الكلي لممتلكاتها الخاصة، وحتى علاقاتها بين الأصدقاء.
- التحدي، وهو يعني أنها مستعدة لأن تقف في وجه أي شخص يحاول أن يضرها أو يمس كرامتها.
- غلاة الوجود، وهو يعني اعتزازها بـ أنوثتها وشخصيتها.