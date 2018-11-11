ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إيران: اعتقال أسرتي ناشطين بالأحواز بعد مداهمة منازلهم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:07 ص
إيران: اعتقال أسرتي ناشطين بالأحواز بعد مداهمة منازلهم
اعتقال أسرتي ناشطين
طباعة
وكالات
 

اعتقلت السلطات الإيرانية أسرتي اثنين من الناشطين بعد مداهمة منزليهما في الأحواز خلال اليومين الماضيين

 

وأعلن الناشط عيسى الفاخر مدير مكتب قناة أحوازنا في هولندا إن عناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري داهمت منزل أسرته بمدينة الخفاجية.

 

ونقلت شقيقه إلى مكان مجهول، كما اعتدت على والديه بالضرب ,, من جانبه قال الناشط محمد الساري، وهو لاجئ سياسي في فيينا، إن أجهزة الأمن اعتقلت والده وشقيقته وشقيقه ,, وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت أن السلطات الإيرانية أطلقت حملة اعتقالات شملت أكثر من 600 شخص عقب الهجوم على العرض العسكري.

المزيد عن: مداهمة المنازل ايران الأحواز اعتقال أسرتي ناشطين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 10:00:18 AM