ترامب يشيد بنتائج اللقاءات التي عقدها في باريس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أنه أجرى أمس السبت في باريس لقاءات "مثمرة للغاية" وتصب في صالح الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر": "اليوم كان لي اجتماعات واتصالات مثمرة للغاية لبلدنا، وفي المساء سألتقي مع قادة العالم".

ويزور ترامب العاصمة الفرنسية للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى. وصباح السبت، التقى ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

يذكر أن أكثر من 60 زعيما دوليا من رؤساء الدول والحكومات، يشاركون اليوم في إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى وافتتاح منتدى باريس للسلام، وهو مبادرة لتحسين التعاون الدولي.