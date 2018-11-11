الفيلم إنتاج تونسي/بلجيكي مشترك ومن بطولة أحمد الحفيان وغالية بن علي وسارة الحناشي ورمزي عزيز ومحمد ساسي غربال.

يتناول الفيلم قصة تونسي يقيم في فرنسا ويعود إلى بلده لحضور جنازة ابنه الذي توفي في حادث دراجة نارية لكنه يكتشف أن الابن المتوفي كان ينشط في خلية متشددة فيسعى لمعرفة كيف اتخذ ابنه هذا المنحى.



وقال بن محمود عقب تسلمه الجائزة "السينما ككل الإنتاجات الثقافية تلعب دورها لتفتح عيون الشباب وتقيهم من الانحرافات الإجرامية الدامية التي استهدفت بلادنا... وأهدي الجائزة للمساهمين في الفيلم من جهاز تقني وممثلين ومنتجين".

وحصل الفيلم المصري (يوم الدين) للمخرج أبو بكر شوقي على جائزة التانيت الفضي فيما ذهب التانيت البرونزي للفيلم السوري (مسافرو الحرب) للمخرج جود سعيد.

ونوهت لجنة التحكيم بفيلمي (صوفيا) من المغرب و(ماكيلا) من الكونغو الديموقراطية.

وفاز بجائزة أفضل ممثل التونسي أحمد الحفيان عن دوره في فيلم (فتوى) فيما فازت الكينية سامنتا موكاسيا بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (رفيقي)، وذهبت جائزة أفضل تصوير للفيلم السوري (مسافرو الحرب) وفاز بجائزة أفضل موسيقى الفيلم الكيني (رفيقي) وبجائزة أفضل سيناريو الفيلم الكيني (سوبا مودو).