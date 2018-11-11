تضرر ممتلكات عدد من مشاهير هوليوود في حرائق الغابات بكاليفورنيا





تسببت حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا، في إخلاء جزء من مدينة ماليبو الشهيرة.

وتأثرت بعض ممتلكات النجوم جراء حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية

كاليفورنيا

ومن بينهم منزل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان وزوجها النجم كاني ويست.





وتعرض منزل النجم ليل بامب، ومنزل النجمة الشهيرة كايتلين جينر، وأيضًا موقع تصوير مسلسل "Westworld".







