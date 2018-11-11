"روماني نجيب".. مصري يعمل ميكانيكي سيارات رغم إعاقته البصرية (فيديو)



وأشار نجيب إلى أنه تعلم هذه المهنة منذ سن 11 عامًا، وأصيب في عينه في سن الـ19، وظل حوالي عام لا يعمل بسبب تلقي العلاج، ولكنه عاد مرة أخرى للعمل، وحاليا يبلغ من العمر 48 عامًا.



ولفت إلى أنه لو تعرض كل إنسان لمشكلة فعجز، لن يفعل شيئا وهذا خطأ، مؤكدا أنه كان يتدرب باستمرار على استخدام الإحساس بدلا من الرؤية، موضحا أن بعض العملاء يخافون من مشكلة إصابته في النظر، وأحيانا يتعرض لكلام جارح ولكنه مستمر في عمله.

عرض برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC عربية"، تقريرا مصورًا عن روماني نجيب، رجل مصري يعمل في مهنة ميكانيكا السيارات رغم إصابته بإعاقة بصرية.