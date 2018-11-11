حلا الترك تستعين بوالدتها للرد على دنيا بطمة













أثارت الفنانة البحرينية حلا الترك، جدلًا واسعًا في آخر ظهور لها عبر مقطع بثّ مباشر على "سناب شات" مع والدتها منى السابر، تسبّب في جعل اسمها ضمن الأكثر تداولًا على محركات البحث والسوشيال ميديا.حلا الترك يبدو أنها تعيش حالةً من الاستقرار النفسي مع والدتها، بعد فترة من الأزمات والمشاكل وتبادل الهجوم بينها وبين الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة والدها محمد الترك.وأرادت حلا إثبات حبّها لوالدتها أمام متابعيها، لتشاركها في بثّ مباشر لتلقي الأسئلة والإجابة عليها، حتى صدمها أحد المتابعين عندما قال لها "احترمي أمك"، ما أربك الفنانة وقرّرت الرد عليه.وكانت الترك تتحدّث مع والدتها قبل أن تتلقّى هذه الرسالة الصادمة، حيث وصفت الأخيرة ابنتها بـ"الطيبة من الداخل كالأطفال"، قبل أن تستوقفها النجمة الصغيرة لتقول: "واحد يقولي احترمي أمك”، لتدخل هي ووالدتها معًا في نوبة من الضحك وترد: "إيش سويت أنا؟ هل سويت شي؟".وتلقّت حلا الترك سؤالًا آخر عن حالتها الاجتماعية وهل هي عزباء؟، فضحكت هي ووالدتها، لترد الأخيرة: "من يقصد؟ أنا أو أنت؟"، فتعلق ابنتها: "أنا يا أمي.. يقصدني أنا"، فترد الأم مازحة: "وإذا كان يقصدني.. أنا بعد سنجل".وكانت حلا الترك قد انفصلت عن والدها وزوجته دنيا بطمة، لتعيش مع أمها حتى صدر حكم بضم الابنة لحضانة والدتها، ومنذ ذلك الوقت تتبادل حلا، التصريحات الهجومية مع أبيها والفنانة المغربية.وفي الوقت الذي تحرص بطمة وزوجها على إظهار مدى حبهما لابنتهما "غزل"، بجانب الظهور في البرامج معًا وتبادل كلمات الإطراء فيما بينهما، يبدو أن حلا أيضًا قرّرت اتباع نفس الأسلوب، مستعينةً بوالدتها التي فضّلت الانتقال للعيش معها على البقاء مع والدها وزوجته دنيا.