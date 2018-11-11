استشاري تغذية يحذر: مادة مصنعة من أكباد الفئران توضع على "الشاورما" (فيديو)



وأضاف "فكري"، في تصريحات مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن اللحوم المصنعة، مثل "البرجر"، و"اللنشون"، و"البسطرمة"، و"الشاورما"، موضحا أن هناك مادة توضع على الشاورما تصنع من أكباد الفئران، ليرد عليه "سيد علي" قائلا: "بطلنا الشاورما".



ولفتت إلى أن 50 جرام من اللحوم المصنعة، تزيد احتمالية الإصابة بسرطان القولون مثلا بنسبة 18%.

قال الدكتور أسامة فكري، استشاري تغذية ورئيس قسم الأغذية الإكلينيكية، إن اللحوم المصنعة ترتبط بشكل كبير بالإصابة بالأورام والسرطانات، لافتا إلى أن الأطفال الذين يتناولون لحوم مصنعة بشكل أسبوعي، معرضون للإصابة بالأوران عشرة أضعاف المعدل العالمي.