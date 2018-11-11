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"بكري": "أبوعمار" مازال رقمًا صعبًا في المعادلة رغم الغياب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:47 ص
بكري: أبوعمار مازال رقمًا صعبًا في المعادلة رغم الغياب
ياسر عرفات
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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبوعمار" مازال رقمًا صعبًا في المعادلة رغم الغياب.

وكتب بكري، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "رحل الرئيس ياسر عرفات في ١١ نوفمبر ٢٠٠٤، ولا تزال مسيرته تلهم المناضلين الفلسطينيين على طريق الكفاح، من أجل التحرير وعودة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، رحم الله القائد الجسور، وستبقي مسيرته دوما نبراسا لكل الأجيال الباحثه عن الحرية والنضال".
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