مجدي شطا عن أم كلثوم وعبدالوهاب: "أقدر أغني زيهم" (فيديو)



وأضاف "شطا"، في تصريحات مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أنه يريد الامتحان في نقابة الموسيقيين، وإذا قرروا ألا يغني فلن يغني، مشيرا إلى أنه يغني منذ 17 عاما، عندما كان في سن الـ12 من عمره.



واعتذر عن أي تصرف صدر منه أساء للمتابعين، موضحا أنه يعرف بالطبع الفنان شعبان عبدالرحيم، ويحبه، وتعلم من أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، معقبا: "أنا متعلم منهم وأقدر أغني زيهم"، وقام بغناء جزء من أغنية لأم كلثوم على الهواء.



وأوضح أن السبب الحقيقي للخلاف بينه وبين حمو بيكا، هو أنه تحدث عنه في أحد المهرجانات، مشددا على أنه لا يغني كلمات خطأ، ويقدم رسالة للشباب من خلال الغناء عن "الاستروكس".



قال مجدي شطا، المطرب الشعبي، إن الشهرة لم تضيف إليه شيئا، وحالته المادية كما هي، معقبا: "مش عندي عربية".