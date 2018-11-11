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شاهد.. رجل يهين زوجته في احتفال للمرأة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:18 ص
شاهد.. رجل يهين زوجته في احتفال للمرأة
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "هو ده"، الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، مقطع فيديو لماراثون رياضي في لبنان تحول إلى شجار حاد بين رجل وزوجته.

ويظهر في الفيديو الرجل في مشادة كلاميه مع زوجته، ثم يتحول الأمر إلى شجار بالأيدي ويحاول جذبها بعيدا عن المكان من شعرها، ليتدخل أشخاص أخرون ويحاولون فض الشجار بينهما.

وعلق "علام"، على الفيديو قائلا إن هذا حدث في احتفال بالمرأة، والرجل أهان المرأة أمام باقي السيدات.
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