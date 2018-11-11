يوفنتوس ينافس الأهلي على ضياع الألقاب بعد الوصول للنهائيات

خسر فريق الأهلي المصري لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، وذلك بعدما تفوق بطل تونس بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة القارية.

وفشل الأهلي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويح بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 ألقاب، في حصد اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في تاريخه من أصل 12 مشاركة للمارد الأحمر في نهائي البطولة الإفريقية.

الأهلي خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي أمام الوداد المغربي، حيث تعادل الفريقين ذهابًا بهدف لمثله، وفاز بطل المغرب في لقاء الإياب بهدف دون رد، بينما خسر بطل مصر اللقب الإفريقي هذا العام أمام نظيره الترجي التونسي، حيث فاز ذهابًا 3-1 وخسر في "رادس" بثلاثية نظيفة.

وتتشابه ظروف الأهلي وخسارته للقب القاري مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع نادي يوفنتوس الإيطالي والذي خسر لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين أيضًا خلال نفس المدة الزمنية، حيث خسر يوفنتوس اللقب الأوروبي عام 2015 أمام نظيره برشلونة بالخسارة 3-1 على الملعب الأوليمبي في "برلين"، وخسر اللقب للمرة الثانية عام 2017 أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1 في ملعب الألفية بـ"كارديف".

يوفنتوس الإيطالي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 9 مرات طوال تاريخه، فاز باللقب القاري مرتين عامي 1985و 1996، بينما خسر اللقب واكتفي بمركز "الوصيف" 7 مرات، منها مرتين على التوالي عامي 1997-1998، أما الأهلي خاض النهائي 12 مرة، حصد اللقب 8 مرات، وخسر اللقب 4 مرات منها مرتين على التوالي ايضًا عامي 2017-2018.