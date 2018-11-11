الاختبار الطبي يحسم موقف السولية من معسكر الفراعنة

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاختبار الطبي غدا الإثنين داخل معسكر المنتخب الوطني، لحسم موقفه سواء بالاستمرار أو استبعاده بسبب الإصابة.

وكان السولية، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه الأهلي، أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي توج به الأخير بنتيجة 4_3، بمجموع اللقائين.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، انضمام اللاعب وخضوعه للاختبار الطبي لتحديد موقفه داخل معسكر الفراعنة والمقرر بدايته صباح غدٍ الإثنين استعدادًا لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.