ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاختبار الطبي يحسم موقف السولية من معسكر الفراعنة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:37 ص
الاختبار الطبي يحسم موقف السولية من معسكر الفراعنة
عمرو السولية
طباعة
محمد الصو
 

 

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاختبار الطبي غدا الإثنين داخل معسكر المنتخب الوطني، لحسم موقفه سواء بالاستمرار أو استبعاده بسبب الإصابة.

 

وكان السولية، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه الأهلي، أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي توج به الأخير بنتيجة 4_3، بمجموع اللقائين.

 

وفضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، انضمام اللاعب وخضوعه للاختبار الطبي لتحديد موقفه داخل معسكر الفراعنة والمقرر بدايته صباح غدٍ الإثنين استعدادًا لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.

 

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

المزيد عن: نهائي دوري ابطال أفريقيا نهائي افريقيا منتخب مصر عمرو السولية رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
14:00
-
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
13:30
-
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 5:20:02 AM