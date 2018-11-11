"النفسية" للشرنوبي تفوز بأفضل أغنية سينجل في استفتاء "دير جيست" لعام 2018
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:04 صيارا أحمد
فازت اغنية "النفسية" للمطرب محمد الشرنوبي، بأفضل ـغنية سينجل في استفتاء مجلة "الدير جيست" لعام 2018.
أغنية "النفسية" تم اذاعتها على راديو نجوم FM وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامي دهيمة.
ومن المقرر تكريم النجوم الفائزين بالجوائز نهاية العام الحالي في احتفالية
ضخمة بإحدى الفنادق الكبرى.
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