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"النفسية" للشرنوبي تفوز بأفضل أغنية سينجل في استفتاء "دير جيست" لعام 2018

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:04 ص
النفسية للشرنوبي تفوز بأفضل أغنية سينجل في استفتاء دير جيست لعام 2018
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يارا أحمد
 


فازت اغنية "النفسية" للمطرب محمد الشرنوبي، بأفضل ـغنية سينجل في استفتاء مجلة "الدير جيست" لعام 2018. 


أغنية "النفسية" تم اذاعتها على راديو نجوم FM وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامي دهيمة.

ومن المقرر تكريم النجوم الفائزين بالجوائز نهاية العام الحالي في احتفالية ضخمة بإحدى الفنادق الكبرى.



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