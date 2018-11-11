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"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار
طقس - ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة .
 
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية .

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