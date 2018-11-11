رئيس قسم بـ"حاسبات حلوان": تغيير استراتيجية الدراسة لمواكبة التطور التكنولوجي



وأضافت "عبدالجليل" في لقاء مع برنامج "حدث في مصر"، المذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أن أهم ما يميز القسم هو البرمجة، موضحة أن هناك تعاون ومزج بين الأقسام ويهدفون جميعا لرفعة الكلية.



وتابعت، أنهم يواكبون التطور من خلال حضور المؤتمرات العلمية والاضطلاع على كل ما هو جديد في عالم البرمجة.

قالت الدكتورة هالة عبدالجليل، رئيس قسم علوم الحاسب، بكلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان، إن القسم خدمي يخدم التكنولوجيا، وهذا يستوجب تغيير استراتيجية الدراسة لكي يواكبون التطور التكنولوجي.