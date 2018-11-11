أستاذ بـ"حاسبات حلوان": تصميم البرامج الدراسية طبقا لاحتياجات السوق



وأضاف "عبدالجابر" في لقاء مع برنامج "حدث في مصر"، المذاع على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، أن هناك العديد من الأبحاث التطبيقية في الكلية، وعدد كبير من الأساتذة الذين لهم باع كبير في السوق، وبالتالي يتم عمل أبحاث مطلوبة في الأسواق، من الشركات العالمية، ومشروعات التخرج نفسها تعتبر كأبحاث وبها منتجات.



وتابع، أنهم يقومون بتصميم البرامج الدراسية طبقا لاحتياجات السوق، ومنها برنامج "المعلوماتية الطبية"، الذي يحصل عليه الأطباء لمساعدتهم في عملهم، موضحا أن هناك تعاون من الجامعات الأجنبية مع الكلية.

قال الدكتور سيد عبدالجابر، القائم بأعمال وكيل الكلية للدراسات العليا، بكلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان، إن هناك شروط للالتحاق بالدراسات العليا في الكلية، وأهمها أن يكون التخصص في البكالوريوس، متوافق مع مجال الدراسات العليا.