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أسامة إمام: نسبة البطالة في "حاسبات حلوان" صفر.. "والطلبة بتشتغل قبل التخرج"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
أسامة إمام: نسبة البطالة في حاسبات حلوان صفر.. والطلبة بتشتغل قبل التخرج
الدكتور أسامة إمام
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أسامة إمام، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، إن نسبة البطالة في مجال الحاسبات والمعلومات تساوي صفر في المائة، بل إن الطلبة في الصف الثالث والرابع يعملون قبل التخرج.

وأضاف "إمام" في لقاء مع برنامج "حدث في مصر"، المذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أن الكلية توفر لهم أفضل معامل وأفضل خدمات، بالإضافة إلى إمكانية تغيير المناهج لتتوافق مع مطالب سوق العمل بالتعاون مع بعض الشركات.

وتابع أن الطالب يحصل على شهادة من الشركة بمنحة، فيحصل على درجات أعمال السنة بشكل مباشر، مشددا على أن هناك تعاون مع الشركات في سوق العمل.
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