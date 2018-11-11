استشاري نفسي: "الحشيش دلوقتي مبقاش زي بتاع زمان" (فيديو)

حذر الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، من مخدر الحشيش، قائلًا: "الحشيش دلوقتي مبقاش زي الحشيش بتاع زمان".



وأوضح "يسري"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامجه "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء السبت، أن الحشيش المتواجد في مصر الآن مخلوط بمواد قاتلة.



وأضاف أنه يوجد مادة مخدرة الآن شبيهة بالبانجو تسمى بالاستروكس، موضحًا أنها من أسوء المواد المخدرة التي وجدت على الأرض.

