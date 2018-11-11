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حازم منير: مشكلة تلقي الجمعيات الأهلية للتمويلات من الخارج منذ 1982

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:44 ص
حازم منير: مشكلة تلقي الجمعيات الأهلية للتمويلات من الخارج منذ 1982
حازم منير
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كساب أحمد
 
قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن مصر تعاني من مشكلة تلقي التمويلات الأجنبية منذ عام 1982، لافتَا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتلقي الجمعيات أموالًا من الخارج، لأن ذلك يمثل خطورة على المجتمع.

وأضاف "منير"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية مجرم في كل دول العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك ما يقر من 45 ألف جمعية أهلية بمصر، والمشاكل مع هذه الجمعيات محصورة في 16 جمعية.
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