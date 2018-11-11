وزير القوى العاملة: الشباب الحاصلون على دورات تدريبية "هدايا لمصر"



وأشار "سعفان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم يعملون على ميكنة كل مكاتب الوزارة، سعيًا وراء تسهيل أعمال الوزارة على المواطن، كما يستهدفون تقديم خدمات للمواطن "أونلاين".



وأضاف أنه أصبح لدى الوزارة ذخيرة من لبينت للشباب الذين حصلوا على دورات تدريبية، مطالبًا المناطق الصناعية وأصحاب الأعمال أن يوفروا فرص عمل للشباب الذين تم تدريبهم، واصفًا الشباب الذين تم تدريبهم بـ الهدايا.



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية عليها طلب كبير، مشيرًا إلى أنهم بصدد رفع كفاءة العمالة المصرية لتحتل المركز الأول.