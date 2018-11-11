برلماني عن زيادة صندوق "الشرطة": يوفر خدمات صحية ومعيشية لهم



أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، قائلًا: "المفروض الصندوق كان يتعمل من زمان".



وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي إلى 15 جنيهًا، والذى يتم تحصيلها على بعض الخدمات المقدمة، ومنها الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، والواردة بمشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، يُتيح الفرصة لتوفير خدمات صحية ومعيشية لهم، بالإضافة إلى تحسين الخدمة وتطويرها.



ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، السبت، على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم من حيث المبدأ.

