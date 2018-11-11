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مصرع وإصابة 17 انقلابياً في الضالع

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
مصرع وإصابة 17 انقلابياً في الضالع
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قُتل وأصيب 17 عناصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية يوم السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وذكر مصدر ميداني بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، أن المواجهات اندلعت، عقب محاولة عناصر من الميليشيات الحوثية، التسلل باتجاه أطراف قرية الحقب، والجبال المطلة على منطقة خاب جنوب مدينة دمت.



وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع 11 من عناصر الميليشيا، وجرح 6، فيما لاذ البقية بالفرار.
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