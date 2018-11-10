أيمن عطا الله يُطالب بتعديل مشروع علاج المحامين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار

تناول برنامج "الأفوكاتو" الذي يقدمه الدكتور أيمن عطا الله، علي فضائية "القاهرة والناس"، قضية المحامية الراحلة شيماء عبد المنعم، والتي توفت بعد صراع مع مرض السرطان، ولم تكمل الثلاثين من عمرها، وبعد تخاذل نقابة المحامين عن علاجها رغم تقدمها بأكثر من طلب لمساعدتها في تكاليف العلاج على مدى ثلاث سنوات، وبعد أن عجزت عن توفير ثمن جلسات الكيماوي المكلفة.



وقال ممدوح عبد العليم، عضو مجلس النقابة، إن النقابة دفعت ٢٥ ألف جنية، ليعقب أيمن عطا الله، قائلًا: "٢٥ ألف جنيه في ثلاث سنوات ماذا تفعل لها، وكانت الراحلة قد استغاثت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بالنقابة، قائله السرطان بيموتني ارحموني وساعدوني".



وهاجم الدكتور أيمن عطا الله، مجلس النقابة وطالبه بسرعة تعديل مشروع علاج المحامين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وحاجه المحامين بدلًا من تركهم يتسولون العلاج، وهو حقهم تحت مظلة النقابة.

