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المصرية المعتدى عليها في الكويت: "مش هتنازل عن حقي"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:09 ص
المصرية المعتدى عليها في الكويت: مش هتنازل عن حقي
فاطمة عزيز
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رقية جمال
 
قالت فاطمة عزيز، السيدة المصرية المعتدى عليها في الكويت، إنها تم الإعتداء عليها من قبل 5 فتيات كويتيات عقب نشوب مشاجرة معهن نتيجة دهس فتاة لابن صديقتها بدراجة، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ ضدهن ولن تتنازل عن حقها، معقبة: "زي ما بنحترم الناس المفروض الناس تحترمنا".

وأضافت "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنها متواجده بالكويت منذ عام 2011، ولم تشهد مثل هذه التصرفات، لافتة إلى أنهم حولوا القضية لمشاجرة لكنها ليست كذلك، معقبة: "أنا اللى أنضربت، وتم ضربي بالحذاء على رأسي من فتيات كويتيات، وقالوا لي إحنا هنسفرك وهنوريكي، والطفل الذي تم دهسه بالعجلة والمتسبب في الواقعة هو ابن صديقتي تركته أمانة لي وذهبت لشراء شئ، وأصيب بكدمة كبيرة في رأسه".

وتابعت، أن الشرطة الكويتية تواجدت بمكان الواقعة عقب دقائق من نشوبها، لافتة إلى أن التحقيقات في الموضوع مازالت مستمرة.
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