ضبط 2 طن دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة ببنها

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، 2 طن دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجه ببنها، تم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مالك ثلاجة (غير مرخصة) لحفظ السلع الغذائية، كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من ( دواجن – كبده – أسماك ) وزنت نحو 2 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ويقوم بإعادة تعبئتها بإسم وعلامة تجارية لشركة أخرى، وطرحها بالاسواق وتحقيق أرباح غير شرعية.



وورد تقرير الطب البيطرى بأن المضبوطات بها تغيير فى خواصها الطبيعية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

