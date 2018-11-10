وصول وزير إعلام الحوثي المنشق إلى الرياض

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، وصول عبدالسلام جابر، وزير الإعلام المنشق عن حكومة ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء "غير المعترف بها"، إلى العاصمة السعودية الرياض.

ودعت السفارة اليمنية في الرياض، الصحفيين ووسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي، سيعقد الأحد، "لوزير الإعلام المنشق عن ما يسمى بالمجلس السياسي لحكومة الحوثيين الانقلابية، للكشف عن ملابسات انشقاقه ورحلته من صنعاء إلى الرياض".

وغادر جابر العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، الخميس الماضي، دون أن يفصح عن أسباب ذلك حتى الآن.

واقتحمت الميليشات الإرهابية الحوثيون، منزل جابر في صنعاء، بعد مغادرته حسبما أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، في حين لم تصدر الجماعة أي تعقيب حول ذلك.

وعمل جابر مع ميليشيات الحوثي منذ اقتحامهم العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وكان أحد الداعمين لهم، في حين تولى منصب وزير الإعلام منذ مطلع العام الجاري.