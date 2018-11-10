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ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:00 م
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها Triton الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي Triton
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أطلقت ميتسوبيشي سيارتها الجديدة كلياً Triton التي تأتي لمنافسة سيارات بيك أب التجارية.

تحمل واجهة ميتسوييشي ترايتون أسلوب متسوبيشي التصميمي Dynamic Shield ما يمنح السيارة مظهر سيارة جديدة كلياً بخطوط بسيطة وجرئية تمنح السيارة مظهر رياضي قوي يعبر عنها تماماً.

لم تكتف ميتسوبيشي يالمظهر الجديد بل أضافت ميزات إلى محركات السيارة بتوفير أحد نظامي الدفع الرباعي Super-Select 4WD أو Easy-Select 4WD حيث يتميز الأول منهما بتوفير أقصى تماسك وتحكم بوضعيات القيادة المتعددة. ويشمل كلا النظامين على وضعية الطرق الوعرة التي تحسن أداء السيارة على الطرق غير المعبدة.

ركزت ميتسوبيشي بشكل رائع على تقنيات السلامة فزودت ترايتون بنظام مراقبة النقطة العمياء ونظام التخفيف من الحوادث الأمامية ونظام مراقبة التقاطع الخلفي ونظام تخفيف التسارع وأخيراً نظام الكاميرات المحيطية، وتتوفر بعض تلك الأنظمة في عدد من سيارات ميستوبيشي منذ سنوات.

ستتوفر ميتشوبيشي ترايتون للبيع في عدد من أسواق جنوب شرق أسيا يتقدمها السوق التايلاندي، وستصل السيارة لاحقاً لعدد من الأسواق العالمية منها السوق الأوروبي والشرق الأوسط.
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "Triton" الجديدة كلياً بديلة L200 (صور)
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