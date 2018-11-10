برلماني عن زيادة رسوم استخراج الأوراق الرسمية من الداخلية: لتحسين الرعاية الصحية لأعضاء الشرطة

قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إن زيادة رسوم استخراج الأوراق من وزارة الداخلية ليست دعمًا للشرطة ولا تمييزًا، ولكنه دعم لصندوق الرعاية لتحسين الرعاية الصحية لأعضاء الشرطة الذين يضحون من أجل الوطن.





وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ONE"، مساء اليوم السبت، أن دعم صندوق الرعاية يخفف من العبء على الموازنة العامة للدولة، خلاف أنه واجب على كل مصري يقدر تضحيات الشرطة.



