برلماني عن زيادة رسوم استخراج الأوراق الرسمية من الداخلية: لتحسين الرعاية الصحية لأعضاء الشرطة
السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:50 مكساب أحمد
قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إن زيادة رسوم استخراج الأوراق من وزارة الداخلية ليست دعمًا للشرطة ولا تمييزًا، ولكنه دعم لصندوق الرعاية لتحسين الرعاية الصحية لأعضاء الشرطة الذين يضحون من أجل الوطن.
وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ONE"، مساء اليوم السبت، أن دعم صندوق الرعاية يخفف من العبء على الموازنة العامة للدولة، خلاف أنه واجب على كل مصري يقدر تضحيات الشرطة.
ووافق البرلمان المصري، اليوم السبت، على مشروع قانون لإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم فى مجموعه. وذلك بفرض رسم إضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.
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