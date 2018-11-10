ماركا تُعنون: أتلتيكو مدريد فريق غير مفهوم !

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فريق أتلتيكو مدريد غير مفهوم، فبعد أن هزم بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، والذي لم يهزم في الأسبوع الماضي، فقد عانوا طوال 90 دقيقة ضد أتلتيك بيلباو الذي لم يفز منذ 20 أغسطس، قبل انتزاع الماضي الفائز اللحظات، ولذلك فإن أتليتكو ​​غير متوقع لكنه فاز، ورغم كفاح اللاعبين لفترات طويلة، فقد كان هناك العديد من الإيجابيات.





وأوضحت "ماركا" الإسبانية، أن توماس بارتي يتحسن يوما بعد يوم، وقد تمكن من تحقيق هدف ومساعدة، وعاد دييجو جودين وأظهر شجاعة هائلة لمواصلة السير حتى اللحظة الأخيرة، وعندما كان مصابًا، ليحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.





وهناك هدف مذهل، "صاروخ" سجله تومس بارتي لسيموني، الغاني الذي اتخذ أيضا الزاوية التي سجلها رودري، يطرق الباب ويمنح مدربه صداع اختيار حقيقي للمباريات القادمة، فإذا كان توماس يلعب ثم صار رودري وكوكي وساؤول، وتوماس ليمار أوأنجيل كوريا يغيبا، فهل مع كل لك يجلس بارتي على مقاعد البلاء ؟





وهناك شيء ما مع دييجو كوستا، إنه غير صحيح حيث كان مجهول، وعلى الأرجح لأنه يفتقد أساسياته، وأهدافه، كما عاد المهاجم إلى الفريق بعد الإصابة لكنه لم يستمر سوى نصف الوقت، ولم يكن لديه فرصة واحدة، لقد أصبح افتقاره إلى الحدة مشكلة حقيقية، ولكن لا يزال في الدوري هذا الموسم.



