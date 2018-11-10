نوال الكويتية: "لدي رهبة بالغناء في دار الأوبرا بمصر" (فيديو)

أعربت الفنانة نوال الكويتيه، عن سعادتها بالمشاركة لاول مرة في مهرجان الموسيقى العربية بدورته السابعة والعشرون، والتي تحمل أسم الفنانة الراحلة "شادية"، لافته إلى أن اتاحت الفرصة لها بالمشاكرة شرف كبير بسبة لها، على الرغم من رهبتها بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، لانه يعد واحد من اهم واعرق المسارح بالوطن العربي، وإيضًا الجمهور المصري، من أفضل الشعوب المتذوقة للفن.

وأضافت "الكويتية"، خلال لقاءها الصحفي بالمواقع الالكترونية، عقب إنتهاء بروفتها، أن الأغاني المقرر أن تقدمها، معظمها من أغانيها الخاصية، حتي يوصل فنها للجمهور المصري مباشرة.





وتابعت المطربة، أن أغنية "يا حببتي يا مصر"، من افضل الاغاني الوطنية التي تناسب طبقة صوتها، وأكثرها تشابهًا لأعمالها الفنية.





وتطرقت نوال الكويتة، في الحديث عن تلقبها فنانة الخليج الاولى، مؤكده لعى أنها لا تهتم بالألقاب على الاطلاق، ولكن عندما تطلق هذه الالقاب من فنان ذو قيمه مثل الفنان محمد عبدو، فهذا شرف كبير لها، مثيره إلى أن كل اهتمامها هو تقديم اعمال راقيه ويعتز بيها جمهورها بالوطن العربي.





وأضافت، أنها لا توجد صعوبة في الغناء باللهجة المصرية، مؤكده غلى أن جميع الفنانين بالوطن العربي تربو على الغناء باللهجة المصرية، لافته أنها ستطرح أغنيه مصرية بسنب مئة بالمئة، فور وصلها "للكويت".