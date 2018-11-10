انحراف طائرة ركاب باكستانية عن مدرج الهبوط

أعلن متحدث باسم شركة الطيران الباكستانية "PIA"، أن إحدى طائرات الشركة انحرفت اليوم عن مدرج الهبوط، وذلك أثناء هبوطها المقرر بمطار بانجور الباكستاني.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن جميع ركاب الطائرة لم يصابوا بأي سوء على الرغم من انحراف الطائرة عن مدرج الهبوط وانفجار احد إطاراتها.

ولم يوضح المتحدث، عدد ركاب الطائرة والتي كانت قادمة من كراتشي في طريقها إلى مطار بانجور الذي يستقبل عادة الرحلات المحلية والدولية .