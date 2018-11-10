اخبار برشلونة - ديمبيلي يواصل سقطاته.. ويتلقى صفعة قوية من فالفيردي

أشارت تقارير صحفية إسباية، اليوم السبت، إلى أن اللاعب الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي تدرب مع زملائه في فريق برشلونة اليوم، لكنه استبعد من مباراة ريال بيتيس في الليجا.





وأشارت صيحفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن اللاعب الفرنسي قد ترأس عناوين الأخبار هذا الأسبوع، ويبدو أن النادي غير سعيد بالطريقة التي يسير بها في وقت متأخر، حيث كان مريضاً ولم يتمكن من التدرب يوم الخميس الماضي.





ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يخرق فيها ديمبلي قواعد التدريب، وقد ظهر أيضًا في وقت متأخر في مناسبات أخرى، حيث تدرب يوم الجمعة في صالة الألعاب الرياضية ولكنه عاد الآن مع زملائه في الفريق، وهذا ما دفع فالفيردي لاستبعاده من مواجهة ريال بيتيس.



