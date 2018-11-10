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اخبار برشلونة - ديمبيلي يواصل سقطاته.. ويتلقى صفعة قوية من فالفيردي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:19 م
اخبار برشلونة - ديمبيلي يواصل سقطاته.. ويتلقى صفعة قوية من فالفيردي
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عمر عبدالعزيز
 
أشارت تقارير صحفية إسباية، اليوم السبت، إلى أن اللاعب الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي تدرب مع زملائه في فريق برشلونة اليوم، لكنه استبعد من مباراة ريال بيتيس في الليجا. 

وأشارت صيحفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن اللاعب الفرنسي قد ترأس عناوين الأخبار هذا الأسبوع، ويبدو أن النادي غير سعيد بالطريقة التي يسير بها في وقت متأخر، حيث كان مريضاً ولم يتمكن من التدرب يوم الخميس الماضي. 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يخرق فيها ديمبلي قواعد التدريب، وقد ظهر أيضًا في وقت متأخر في مناسبات أخرى، حيث تدرب يوم الجمعة في صالة الألعاب الرياضية ولكنه عاد الآن مع زملائه في الفريق، وهذا ما دفع فالفيردي لاستبعاده من مواجهة ريال بيتيس.

ومن المقرر أن يكون جاهزًا للعب، كلا من ليونيل ميسي وصمويل أومتيتي كما يتم تدريبهم وتأهيليهم، بينما لا يزال كوتينهو وفيرمايلين وسامبر في غرفة العلاج.
المزيد عن: مباراة برشلونة وريال بيتيس فالفيردي عثمان ديمبلي برشلونة الليجا
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