التحالف الدولي يحقق بمصرع 26 مدنياً بقصف شرقي سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنه يحقق في عملية القصف التي نسبت إليه وأسفرت عن مصرع 26 مدنياً، نصفهم من الأطفال، في بلدة هجين في محافظة دير الزور الشرقية والتي تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

وقال القسم الإعلامي للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، في رسالة إلكترونية: "أبُلغنا بعمليات قصف في هجين أسفرت وفقاً لمعلوماتنا عن سقوط قتلى مدنيين.. هذا الحادث يخضغ حالياً للتحقيق".

وأكد أنه "في إطار العملية الصارمة للتخطيط لتحديد أهداف تنظيم داعش، نتخذ إجراءات غير عادية لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين، ونأخذ جميع حالات الضحايا من المدنيين بجدية".

وقصف التحالف الدولي أمس بلدة هجين، أحد المعاقل الرئيسية لداعش في محافظة دير الزور، ما أسفر عن مصرع 26 مدنياً بينهم 14 طفلاً و9 سيدات، وفقاً لما قاله مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن.

وأعلن التحالف الدولي في سبتمبر الماضي، عن مصرع ألف و114 مدنياً "بشكل غير متعمدة" على أيدي وحداته منذ عام 2014 في سوريا والعراق، عندما بدأ التحالف عملياته العسكرية ضد داعش في البلدين.

ويسيطر التنظيم حالياً على نحو 3 % من الأراضي السورية، ومنتشر في محافظتي الحسكة ودير الزور، بعد فقد سبع محافظات أخرى في البلاد منذ عام 2017.