الهام شاهين لرانيا بدوي: "كنت على وشك الإصابة بمرض السكر لكن ربنا ستر"

صرحت الفنانة الهام شاهين في برنامج "كلام رنوووش" الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي علي الفيس بوك بأنها كانت علي حافة خط الاصابه بمرض السكر وان طبيبها حذرها من كونها علي وشك الإصابة به إذا لم تلتزم بتعليمات الطبيب، وذلك أثناء مشاركتها في مارثون خيري لصالح مرضي السكر.

واعترفت الهام قائله لقد شعرت بخوف شديد جدا من الإصابة بالمرض خاصة وان لدي تاريخ عائلي كبير من ناحية الأم والأب حيث أصيب كل من والدي ووالدتي بمرض السكر إضافة الي إصابة شقيقي الأصغر بنفس المرض وهو ما جعلني حالة مرجحة للإصابة بالمرض بحكم التاريخ الوراثي للمرض

ومن هنا اتخذت قرار إلا أتوقف عن ممارسة رياضة المشي نصف ساعة علي الأقل ثلاث أو أربع أمرات في الأسبوع الي جانب الالتزام بحمية غذائية لتخفيف وزني .

وأضافت الفنانة الهام قائلة لم أكن أتوقع حجم الحضور الهائل واهتمام الشباب بالرياضة وبالأعمال الخيرية بهذا الشكل.

وعلي جانب آخر روي الدكتور حسام بدراوي، أستاذ طب النساء والتوليد والسياسي الشهير تجربته مع مرض ابنته داليا بمرض السكر وهي في عمر السادسة والعشرين وكيف أنه بالعلم قرر هو وأسرته أن يجعلوا مرض ابنتهما فرصه للنجاح والحياة الطبيعية وليس محنه.

حيث أكد بدراوي أن المشكلة الأكبر تكمن في العائلة التي تبدأ بفرض قيود وضوابط علي أبنائهم المرضي فيحرمونهم متعة الطفولة والحياة ظنا منهم أنهم يحمون أطفالهن . وأكد أن الأهل بحاجه الي الوعي والقراءة عن كيفية التعامل مع أبنائهم المرضي ولا يجب أن يشعروا الطفل انه مريض او انه مختلف.

وطالب المجتمع بضرورة رفع الوعي تجاه انتشار مرض السكر الذي وصلت أرقامه الرسمية الي ١٢ مليون مريض داعيا الشباب الي الالتزام بممارسة الرياضة والعادات الغذائية السليمة .

يذكر أن ماراثون الجري أقيم بمبادرة من داليا بدراوي مدربة "الكروس فيت" بالتعاون مع Sodic و control NGO والتي حكت تجربتها كيف انتصرت وقهرت المرض وكيف استطاعت أن تتسلق أعلي جبل في أوروبا كما انها أم لثلاثة فتيات ولم يمنعها إصابتها بالسكر من النوع الأول من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.