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أول ضحايا الأهلي عقب خسارة نهائي إفريقيا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:13 م
أول ضحايا الأهلي عقب خسارة نهائي إفريقيا
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الفجر الرياضي
 

 

أصبح الهولندي مايكل ليندمان، المعد البدني لفريق الأهلي المصري، قريبًا من  الرحيل عن منصبه، خلال الأيام المقبلة.

 

ويأتي ذلك بسبب الاتهامات التي وجهها البعض لـ"ليندمان" بسبب أزمة الإصابات المتكررة والتي تضرب الفريق باستمرار، خلال الفترة الأخيرة.

 

ويعاني الأهلي من الاصابات المتكررة  وآخرها في مباراة الترجي التونسي، أمس الجمعة، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا،والتي شهدت خروج محمد هاني، وعمرو السولية؛ بسبب إصابات عضلية وهي نفس الأزمة التي طاردت الفريق في الفترة الماضية، رغم أنَّ الأهلي، لم يعاني من ضغط المباريات.

 

وهاجم "ليندمان" اللاعبين خلال الفترة الأخيرة واتهمهم بأنهم جزء من اسباب الاصابات وهو الامر الذي اغضب محمد يوسف مدرب الفريق واشتكاه للجنة الكرة بالنادي.

المزيد عن: نهائي دوري ابطال أفريقيا ليندمان كورة رياضة الأهلى المصري
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