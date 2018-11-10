فيسبوك ينجح في إزالة 3 ملايين منشور "داعشى" فى آخر 3 أشهر

أعلن موقع فيسبوك أنه كان أكثر نجاحًا فى إزالة المحتوى الإرهابى من منصته، ويعود جزء كبير من هذا النجاح إلى أدواته المتقدمة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعى، إنه أزال ثلاثة ملايين قطعة من المحتوى الإرهابى من الموقع فى الربع الثالث، والتى تم نشرها من قبل "داعش"، انخفاضا من 9.4 مليون قطعة فى الربع الثانى.





وأضاف فيسبوك أن أدوات التعلم الآلى الجديدة ساعدت فى خفض المنشورات التى تشير إلى دعم داعش أو تنظيم القاعدة بشكل أسرع من ذى قبل، وأوضح فيسبوك أن الذكاء الاصطناعى يعطى لكل منشور درجة ما تظهر مدى احتمالية انتهاك سياسات مكافحة الإرهاب فى الشركة، ما يسمح لمراجعيها من البشر بتحديد الأولويات التى تحتاج إلى الاهتمام أولاً.





ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، فلص فيسبوك الفترة الزمنية بين الوقت الذى يقوم فيه المستخدم بالإبلاغ عن منشور إرهابى وعندما يزيله، وركزت الشركة على إزالة المحتوى الإرهابى قبل أن يصل إلى جمهور واسع، ففى الربع الثالث كانت الإزالة تأتى خلال 18 ساعة من الإبلاغ، وهو انخفاض كبير من 43 ساعة فى الربع الأول و 22 ساعة فى الربع الثاني.



