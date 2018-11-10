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برلماني عن زيادة صندوق خدمات الشرطة: "يضحون بأرواحهم من أجل الوطن"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:07 م
برلماني عن زيادة صندوق خدمات الشرطة: يضحون بأرواحهم من أجل الوطن
أرشيفية
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عبداللطيف هيبة
 
أشاد النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، بمشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، موضحًا أنهم يفدون أرواحهم من أجل الوطن، قائلًا: "مهما نعمل أكيد مش هنوفي حقهم؛ لأنهم يضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل الوطن، مفيهاش حاجة أما احنا نضحي بقروش وعدة جنيهات"، مؤكدًا أن القانون لم يطرأ عليه زيادات كبيرة.

وأكد "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي إلى 15 جنيهًا، والذى يتم تحصيلها على بعض الخدمات المقدمة، ومنها الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، والواردة بمشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، يساهم في توفير خدمات صحية ومعيشية لهم، حتى نعطي شعور لرجال الشرطة بأن الشعب المصري يقف بجانبهم ويقدم لهم العرفان بالجميل لما يقومون به من تضحيات.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم من حيث المبدأ.




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