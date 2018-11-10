وائل الفشني ضيف "ستار شو" على "الشرق الأوسط".. غدًا

يحل غدًا الأحد، المطرب وائل الفشني، ضيفا علي برنامج "ستار شو" المذاع علي إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على الهواء.

ويتحدث "وائل" عن تفاصيل حياته الفنية، ومشواره الطويل مع الغناء حتي أصبح سفيراً للأغنية الفلكولورية والصعيدية بالوسط الفني هذا بجانب تجربته الناجحة في غناء تترات الأعمال الدرامية والتي كان آخرها تتر مسلسل "طايع"، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال شهر رمضان الماضي.

كما يكشف عن تفاصيل تجربته المسرحية من خلال مسرحية "حدث في بلاد السعادة"، الذي يشارك فيه ببعض الأغنيات، والذي يعرض حالياً علي مسرح السلام بشارع قصر العيني.

برنامج "ستار شو" يذاع يوم الأحد من كل أسبوع علي الشرق الأوسط 89.5 fm ، وهو من تقديم خالد شاهين وشروق دياب، وإعداد حسين أنسي.