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مدرب الاتفاق السعودي يتنفس الصعداء بعودة نجم الفريق من الإصابة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:56 م
مدرب الاتفاق السعودي يتنفس الصعداء بعودة نجم الفريق من الإصابة
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عمر عبدالعزيز
 
تلقى الأوروجوياني ليوناردو راموس، المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي بشرى سارة، بعد إعلان الجهاز الطبي جاهزية الحارس الجزائري رايس مبولحي لمواجهة النصر يوم غدٍ الأحد، بعد مشاركته في تدريب الفريق الختامي اليوم السبت لمواجهة ضيفه الأصفر العاصمي.

وأدى الفريق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالنادي الشرقي حيث وضع مدرب الفريق ليوناردو راموس بصمته الفنية الأخيرة على الفريق قبل مواجهته المرتقبة يوم غداً الأحد والتي يستضيف فيها النصر ضمن الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتأتي مشاركة مبلوحي لأول مرة منذ إصابته بكدمة في الركبة قبل أسبوعين والتي خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي مكثف.
المزيد عن: مباراة الاتفاق والنصر كأس دوري الأمير محمد بن سلمان رايس مبولحي الاتفاق السعودي
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