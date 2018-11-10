مدرب الاتفاق السعودي يتنفس الصعداء بعودة نجم الفريق من الإصابة

تلقى الأوروجوياني ليوناردو راموس، المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي بشرى سارة، بعد إعلان الجهاز الطبي جاهزية الحارس الجزائري رايس مبولحي لمواجهة النصر يوم غدٍ الأحد، بعد مشاركته في تدريب الفريق الختامي اليوم السبت لمواجهة ضيفه الأصفر العاصمي.





وأدى الفريق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالنادي الشرقي حيث وضع مدرب الفريق ليوناردو راموس بصمته الفنية الأخيرة على الفريق قبل مواجهته المرتقبة يوم غداً الأحد والتي يستضيف فيها النصر ضمن الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



