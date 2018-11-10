توفيق عكاشة منتقدًا أجور الفنانين: "الدنيا اتشقلبت"

أبدى الإعلامي توفيق عكاشة، دهشته من الأجور المرتفعة التي يحصل عليها الفنانين في مصر، مضيفًا أن المؤلف والمخرج يجب أن يكونوا الأعلى أجرًا في العمل الفني.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك فنانة طلبت 45 مليون جنيه كأجر لها في عمل فني، معقبًا: "ليه هتصنعي المفاعل النووي، ولا هترجعي أنف أبوالهول مكانها".



وأضاف: "نجيب واحد يلعب بالسكينة ويطلب 70 مليون جنيه أجر... الدنيا اتشقلبت"، متابعا: "مشفناش منكم حد وقت الإخوان".

