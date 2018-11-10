الدوري الألماني - مونشنجلادباخ يعبر بريمن.. وشتوتجارت يهزم نورنبرج

واصل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ انطلاقته المميزة في الدوري الألماني لكرة القدم، وفاز على مضيفه فيردر بريمن (3-1)، اليوم السبت، في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.





وشهدت أيضا هذه الجولة فوز شتوتجارت على نورنبرج (2-0)، وهوفنهايم على أوجسبورج (2-1)، وفورتونا دوسلدورف على هيرتا برلين (4-1)، وماينز على فرايبورج (3-1).





وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ بعدما سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 39 و48 و52.





فيما سجل نوري شاهين هدف حفظ ماء الوجه لفيردر بريمن في الدقيقة 59.





ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة في المركز السابع.





وفي المباراة الثانية، فاز شتوتجارت على نورنبرج (2-0).





وسجل هدفي شتوتجارت تيمو باومجارتي وإيريك تومي في الدقيقتين 68 و82.





ورفع شتوتجارت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير، وتوقف رصيد نورنبرج عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.





وفي المباراة الثالثة، انتزع هوفنهايم فوزا صعبا من ضيفه أوجسبورج (2-1).





وسجل هدفي هوفنهايم أندري كراماريتش وريس نيلسون في الدقيقتين 65 و83، فيما سجل هدف أوجسبورج ألفريد فينبوجاسون في الدقيقة 69.





ورفع هوفنهايم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد أوجسبورج عند 13 نقطة في المركز العاشر.





وفي المباراة الرابعة، فاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه هيرتا برلين (4-1).





وسجل أهداف فورتونا تاماشي أوسامي في الدقيقة 50، وروين هيننينجز في الدقيقة 63، وبينيتو رامان (هدفين) في الدقيقتين 84 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.





فيما سجل هدف هيرتا برلين الوحيد دافي سيلك في الدقيقة 88.





واضطر فريق هيرتا برلين لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد ماكسيميليان ميتلشتيت.





ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف أمام شتوتجارت، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 16 نقطة في المركز الثامن.





وفي المباراة الخامسة، فاز ماينز على مضيفه فرايبورج (3-1)، وسجل أهداف ماينز جان فيليب جامين وجون فيليب ماتيتا وكريم أونيسيو في الدقائق السادسة و18 و75.





فيما سجل هدف فرايبورج رونالد سالاي في الدقيقة 72.





ورفع ماينز رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد فرايبورج عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.



