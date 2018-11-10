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مقتل وإصابة 10 أطفال بقذائف مليشيا الحوثي في اليمن

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:49 م
مقتل وإصابة 10 أطفال بقذائف مليشيا الحوثي في اليمن
صورة أرشيفية
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وكالات
 

قتل أربعة أطفال وأصيب ستة آخرون بمقذوفات المليشيا الحوثية سقطت اليوم /السبت/ على منازل السكان في مديريتي التحيتا وحيس خلال القصف العشوائي، الذي شنته المليشيا على منازل المدنيين في ريف تهامة الجنوبي بشكل مكثف خلال الـ 12 الساعة الماضية .

 

وأفادت مصادر طبية للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن المستشفيات الميدانية التابعة للجيش في مدينتي الخوخة والتحيتا استقبلت الضحايا وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين .

 

كما استهدف القصف قرية (السبعة) في مديرية حيس، وأدى إلى إصابة طفل لم يتجاوز العام بجروح خطيرة في ساقه اليسرى، فيما سقط الأربعة قتلى والجرحى الأخرون في القصف الذي طال مركز مديرية التحيتا .

 

على صعيد المعارك المحتدمة في مدينة الحديدة، أورد موقع (سبتمبر نت) أن الجيش اليمني استكمل اليوم بشكل كلي تأمين مصنع الألبان (يماني)، وأفسح المجال لفرق الهندسة العسكرية للتعامل مع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعت بكثافة في المنشأة

 

وأضافت المصادر أن الفرق الهندسية استطاعت تفكيك شبكات ألغام إضافية عثر عليها في شارع صنعاء وابطلت مفعول ألغام مضادة للعربات كانت مزروعة في الطريق ذاته .

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