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نقابة العلميين بوسط الدلتا تنظم ندوة عن مخاطر إساءة استخدام المضادات الحيوية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:24 م
نقابة العلميين بوسط الدلتا تنظم ندوة عن مخاطر إساءة استخدام المضادات الحيوية
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آيات عامر
 
نظمت نقابة العلميين بوسط الدلتا ندوة حول "مخاطر إساءة استخدام المضادات الحيوية"، وذلك استجابة لمبادرة جامعة الأزهر للتوعية، بالتعاون مع نقابة الصيادلة بالغربية، بمقر نقابة العلميين بطنطا.

وحضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والصيدلة وشباب العلميين والصيدلة بمحافظة الغربية، حيث رحب الدكتور عاطف نوير نقيب العلميين بالحضور.

وأثنى نوير على التعاون المشترك بين نقابة العلميين ونقابة الصيادلة بالغربية لخدمة المجتمع وزيادة التوعيه الصحية.

وحاضر بالندوة الدكتورة زينب القصبى زلط رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، حيث تم عمل عدد من التوصيات الهامة فى مجال التحذير من الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية.
نقابة العلميين بوسط الدلتا تنظم ندوة عن مخاطر إساءة استخدام المضادات الحيوية
المزيد عن: نقابة العلميين إساءة استخدام المضادات الحيوية أخبار مصر أخبار
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