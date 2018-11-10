نقابة العلميين بوسط الدلتا تنظم ندوة عن مخاطر إساءة استخدام المضادات الحيوية

نظمت نقابة العلميين بوسط الدلتا ندوة حول "مخاطر إساءة استخدام المضادات الحيوية"، وذلك استجابة لمبادرة جامعة الأزهر للتوعية، بالتعاون مع نقابة الصيادلة بالغربية، بمقر نقابة العلميين بطنطا.





وحضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والصيدلة وشباب العلميين والصيدلة بمحافظة الغربية، حيث رحب الدكتور عاطف نوير نقيب العلميين بالحضور.





وأثنى نوير على التعاون المشترك بين نقابة العلميين ونقابة الصيادلة بالغربية لخدمة المجتمع وزيادة التوعيه الصحية.



