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مناورات روسية- يابانية فى خليج عدن

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:36 م
مناورات روسية- يابانية فى خليج عدن
سفينة سيفيرومورسك الروسية
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خاطر عبادة
 

بدأت المناورات البحرية للبحرية الروسية واليابانية في خليج عدن اليوم السبت، حسب ما أكدّ متحدث الأسطول الشمالي في البحرية الروسية الكابتن فاديم سيرغا.

 

وقال سيرجا "اليوم، بدأت المناورات البحرية الروسية-اليابانية لمكافحة القرصنة في خليج عدن"، مضيفاً أنّ التدريبات تهدف إلى زيادة التعاون بين السفن الحربية الروسية واليابانية فى مكافحة القرصنة والإرهاب.

 

وتشارك سفينة سيفيرومورسك الروسية والمدمرة اليابانية ايكازوتشى فى التدريبات.

وتواجه العلاقات الروسية اليابانية عراقيل، نظراً لأن البلدين لم يوقعا معاهدة سلام دائم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بسبب الخلاف على 4 جزر، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

 

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