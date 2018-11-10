سر تحنيط قدماء المصريين للكوبرا والتمساح وحفظهما بمقابر الملوك (صور)

قال الباحث والخبير الأثري علي أبو دشيش، إنه تم العثور على كوبرا محنطة داخل تمثال خشبي، خلال الكشف الأثري في جبانة سقارة اليوم.





وكشف أبو دشيش في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن الكوبرا كانت لها رمزية خاصة عند قدماء المصريين، حيث كان يعتقد أن الكوبرا تقوم بمهمة مقدسة وهي أنها في رحلة الملك بالعالم الآخر تنفث النار من فمها فتضيء له الطريق في هذا العالم، لذلك كانت توضع أعلى التاج دائمًا.





أما التمساح أو سوبيك فهو دائمًا يرمز عند المصري القديم للقوة والسيطرة، لذا فكان يحرص على تحنيطه وحفظه؛ ليكون رفيق الملك في الرحلة للعالم الآخر.





جاء ذلك خلال إعلان وزارة الآثار صباح اليوم عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة يرجع للدولة الحديثة حيث عثر فيه علي توابيت خشبية ملونة لحيات الكوبرا وبداخلها دفنة للحية، وكذلك تابوت خشبي لتمساح بداخلة مومياء له.



