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نجوم الفن والأنبا بطرس في زيارة مصابي المنيا (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:31 م
نجوم الفن والأنبا بطرس في زيارة مصابي المنيا (صور)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

قام الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما بمرافقة وفد من الفنانين بترتيب زيارة لمصابي الحادث الإرهابي الثاني والغادر الذي وقع بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

 

وكان في استقبالهم بمستشفى الشيخ زايد التخصصي نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص.

 

وكان الوفد يضم عدداً من الفنانين منهم، فردوس عبد الحميد ونهال عنبر ومنال سلامة وندى بسيوني وعبدالله مشرف وإدوارد وأحمد شاكر ومنى عبد الغني وحنان المصري وعبير منير والمخرج محمد فاضل.

 

كما شارك بالزيارة المخرج عادل أديب والإعلامية سارة نجيب، وكان في استقبالهم لدى وصولهم المستشفى بعض الأطباء وعائلاتهم ورحّب المصابين وذويهم بهذه الزيارة التي رفعت من روحهم المعنوية بحسب قولهم.

نجوم الفن والأنبا بطرس في زيارة مصابي المنيا (صور)
نجوم الفن والأنبا بطرس في زيارة مصابي المنيا (صور)
نجوم الفن والأنبا بطرس في زيارة مصابي المنيا (صور)
نجوم الفن والأنبا بطرس في زيارة مصابي المنيا (صور)
نجوم الفن والأنبا بطرس في زيارة مصابي المنيا (صور)
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