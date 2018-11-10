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'الصحفيين' تخاطب مجلس النواب ووزير الشباب على خلفية أزمتها مع نادي الزمالك

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:20 م
'الصحفيين' تخاطب مجلس النواب ووزير الشباب على خلفية أزمتها مع نادي الزمالك
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
قرر مجلس نقابة الصحفيين، التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد رئاسة نادي الزمالك يحمل كل الوقائع الخاصة باعتداء أمن النادي على الزملاء الصحفيين.


وأعلن المجلس على خلفية اجتماعه اليوم، عن تقديمه مذكرة لوزير الشباب والرياضة، للقيام بدوره القانوني في تمكين الصحفيين من ممارسة حقوقهم القانونية في دخول وممارسة أنشتطهم داخل النادي.


كما قرر مجلس النقابة مخاطبة مجلس النواب بوقائع الاعتداءات التي حدثت ضد الزملاء الصحفيين الثلاثاء الماضي خلتا محاولتهم دخول النادي كأعضاء عاملين.
المزيد عن: نقابة الصحفيين نادي الزمالك بوابة الفجر الفجر أزمة الصحفيين مع الزمالك أخبار الفجر
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